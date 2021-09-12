إضافة لغتين جدد للخط الساخن 19654 لخدمة السياح الروس والأوكران

أخطرت وزارة السياحة والآثار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بإضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بالوزارة رقم 19654 لتلقي استفسارات وشكاوى السائحين طوال أيام الأسبوع .





إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية

وقالت الوزارة فى كتابها للغرفة، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة وبدء الزيادة بمعدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وعودة السياحة الروسية واستثمارًا للزيادة في نسب الحركة السياحية الأوكرانية.





وأوضحت الوزارة أن الخط الساخن يتلقى المكالمات بعدة لغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية لضمان تقديم أفضل الخدمات السياحية للسياح وإيجاد حلول لأي مشكلة طارئة سريعًا، كما أن الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضائهم فترة إجازتهم في مصر.





غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

ومن ناحيته طالب عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، ضرورة إبراز رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار 19654 فى مكان واضح للزائرين والرواد بالمنشآت والمطاعم السياحية ، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة والآثار.



