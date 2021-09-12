التشيك تعتقل مواطنًا روسيًا بطلب من أوكرانيا

اعتقلت الشرطة التشيكية، اليوم الأحد، مواطنًا روسيًا في مطار براغ، على أساس مذكرة اعتقال دولية صادرة عن أوكرانيا.

وقال أونديج مورافشيك السكرتير الصحفي لهيئة رئاسة الشرطة التشيكية: "أستطيع التأكيد أنه تم احتجاز أحد المواطنين الروس، في مطار براغ بناء على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا".

وكان ألكسندر مولوخوف رئيس فريق القضايا القانونية الدولية في ممثلية جمهورية القرم لدى الرئيس الروسي، قال إن الشرطة التشيكية اعتقلت في مطار براغ، ألكسندر فرانشتي أحد المشاركين في أحداث ربيع القرم التي أسفرت عن إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.