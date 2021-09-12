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محافظ المنوفية يحيل وقائع مخالفات بملف التصالح بفيشا الصغرى للنيابة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:19 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
سناء عثمان
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وقائع وجود مخالفات شابت ملف التصالح بالوحدة المحلية بفيشا الصغرى بمركز ومدينة الباجور إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى لتقصيره فى المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله حفاظا على الصالح العام.

ملف التصالح
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والمتضمنة قيام بعض المواطنين بأعمال تطوير مخالفة قبل الانتهاء من قرار ملف التصالح، حيث قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومدير الإدارة الهندسية ونائب رئيس المدينة لشئون القرى عقب ورود اتصال تليفوني يفيد وجود أعمال مخالفات قبل انتهاء قرار التصالح وبالمعاينة على الطبيعة، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى قيام أحد المواطنين بناحية فيشا الصغرى بالتقدم بطلب تصالح على دور أرضى ميزانين وبعد فحص ملف التصالح الخاص به، تبين بأن المخالفة عبارة عن وجود أعمدة للدور الأول علوى وهو ما يخالف ملف التصالح، كما تبين وجود مخالفة لأحد المواطنين حاصل على نموذج (10) مؤقت بالدور الأرضى وأعمدة وحوائط الأول علوى، وبالفحص اتضح قيام المواطن بالشروع فى صب الدور الأول العلوى مخالفًا لقرار التصالح الصادر له، فضلًا عن وجود مخالفة لمواطن تقدم للتصالح على دور أرضى وأول علوى فقط، وقيامه بالمخالفة قبل فحص ملف التصالح من قبل اللجنة الفنية بصب سقف الدور الثانى العلوى وكذا أعمدة الدور الثالث العلوى، هذا وقد تبين أن مسطح المخالفة أكبر من 200 متر.

محافظ المنوفية 
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.

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ملف التصالح محافظ المنوفية المنوفية أحمد أبو ليمون

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