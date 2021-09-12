اعرف كليتك الآن.. نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

اعتمد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 20212022، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة.





رابط النتيجة

وعلى الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة الدخول على الموقع الإلكترونى لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 1692021. وفى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مراحل تنسيقية تالية.





المرحلة الثانية