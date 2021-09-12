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"الأنصاري" يهنئ منتخب الفيوم لكرة القدم

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفيوم ـ ريهام على
قدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تهنئته القلبية للاعبي منتخب محافظة الفيوم لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري للمنتخب، ومنطقة الفيوم لكرة القدم، وذلك بمناسبة فوز منتخب المحافظة ببطولة كأس أفرع منتخبات المحافظات، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب الإسكندرية بهدف واحد دون مقابل.

وأعرب الأنصاري عن سعادته بالمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال البطولة، وفوزهم بالمباريات الخمس التي خاضها المنتخب بالبطولة دون خسارة، ليجني ثمرة هذا المستوى الرائع بحصد اللقب.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تقديم الدعم والمساندة لجميع أبنائها المتميزين في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، الفردية منها والجماعية، لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات المحلية، والمشاركة في رفع اسم مصر وتمثيلها في البطولات والمحافل القارية.

الجدير بالذكر أن بطولة أفرع منتخبات المحافظات، بطولة تقام تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، وشارك في بطولة هذا العام 27 محافظة، حيث بدأ منتخب محافظة الفيوم أولى مبارياته بالبطولة في دور ال32 مع منتخب محافظة بني سويف على ملعب الأسيوطي بمحافظة بني سويف، وفاز منتخب الفيوم بنتيجة اصفر، ليصعد للدور ال 16 ويواجه منتخب القاهرة على ملعب اطسا ويفوز بركلات الترجيح بنتيجه 42، ليتأهل لمواجهة منتخب القليوبية في دور الثمانية في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأقصر، وفاز منتخب الفيوم أيضًا بركلات الترجيح بنتيجة 42 ليصعد لنهائي البطولة ويواجه منتخب الإسكندرية على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، وينجح فى التغلب عليه بنتيجة 1صفر، ليتوج منتخب الفيوم ببطولة كأس الأفرع لمحافظات مصر.
"الأنصاري" يهنئ منتخب الفيوم لكرة القدم
"الأنصاري" يهنئ منتخب الفيوم لكرة القدم

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مصر كرة القدم الفيوم

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