شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير محمد عمر جاد، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر.





وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الأفريقية ولا يدخر جهدًا في خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد في مهمته.



