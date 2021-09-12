Advertisements

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:27 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود الجلاد
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير محمد عمر جاد، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الأفريقية ولا يدخر جهدًا في خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد في مهمته.

من جانبه، أعرب السفير محمد عمر جاد عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وما يقوم به من جهود عالمية لنشر خطاب الاعتدال والتسامح حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر على الصعيد العالمي وخصوصًا في قارة أفريقيا تجعل هذه المؤسسة العريقة قبلة لطلاب العلم والأئمة لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته وجهود علمائه.

الكلمات المفتاحية

مصر شيخ الازهر الفجر السفير محمد عمر جاد اثيوبيا

أخبار تهمك

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج

منذ أقل من ساعة

حقيقة لحاق نجم الأهلي بموقعة الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

اعتراف مثير من كريستيانو رونالدو بعد ثنائيته في نيوكاسل

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونخ يفتح النار على مدرب منتخب ألمانيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

سيراميكا يقدم عرضا لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أتلتيكو مدريد يصعق إسبانيول في الوقت القاتل وينتزع منه فوزًا ثمينًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

03:34 م

عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج

04:37 م

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

01:12 م

حقيقة لحاق نجم الأهلي بموقعة الطلائع في كأس السوبر

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements