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أتلتيكو مدريد يصعق إسبانيول في الوقت القاتل وينتزع منه فوزًا ثمينًا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

انتزع أتلتيكو مدريد فوزًا قاتلًا من أنياب إسبانيول بعدما قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين في المباراة التي جرت اليوم الأحد على ملعب باور 8 ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

 

أتلتيكو مدريد كان متأخرًا في الشوط الأول بهدف نظيف سجله راؤول دي طوماس لاعب إسبانيول في الدقيقة 40.

 

وقبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة قلب أتلتيكو مدريد النتيجة لصالحه حيث سجل كاراسكو هدف التعادل في الدقيقة 79 وفي الدقيقة 9 من الوقت بدل من الضائع خطف ليمار هدف الفوز لأبناء سيميوني.

 

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 10 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد إسبانيول عند نقطتين في المركز السادس عشر.

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