السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه في مشاجرة بالشرقية

السجن 7 سنوات لعامل

كان اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة مركز منيا القمح، من " ف. ع. ع " 61 عاما ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، بتلقيها اتصال هاتفى من نجلها المدعو " ص. ص. م " يخبرها بمحاولة شقيقه المدعو " م. ص. م " 27 عاما عامل بالتعدى عليه بالضرب، وعلى أثر ذلك توجهت لمنزلها لاستبيان الأمر، وعند وصولها أبصرت المجنى عليه غارقا فى دمائه وبه إصابات بالرأس، وأنه تم إخبارها من قبل بعض الأهالى المتواجدين بمكان الواقعة، قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة " حديدة"، ما أحدثت إصابته التى أودت بحياته.



كواليس الواقعة

وأكدت تحريات المباحث الجنائية وسماع أقوال الشهود صحة الواقعة، وأنه حال تواجد المتهم والمجنى عليه فى المنزل المقيمين به رفقة والدتهما، حدثت مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما محرر بها محضر سابق، استغل خلالها المتهم عدم تواجد والدته بالمنزل، وقام بالتعدى على شقيقه بالضرب مستخدما آلة حادة " حديدة" والتى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.