تعرف على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

يدرس مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم و تحديدا لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.





تخفيف عقوبة شيكابالا





و يفكر مسؤولو لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة شيكابالا إلى 12 مباراة بدلا من 8 شهور، فيما طالبت بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة تقليص العقوبة لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.





ومن المقرر أن تحسم لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن عقوبة شيكابالا فى اجتماعها المقبل والمحدد له منتصف الأسبوع الجاري.





وحدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الجاري لبداية نظر التظل الذي تقدم به مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحق شيكابالا.