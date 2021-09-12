عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج





أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد كالآتي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندي روبرتسون





خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا





دكة البدلاء: كيليهير, كوناتي, ⁧‫ميلنر‬⁩, كيتا, جوميز, هندرسون, تشامبرلين, جونز, سيميكاس









وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعب إيلاند رود معقل فريق ليدز.



