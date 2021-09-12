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عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:37 م
صلاح
صلاح
الفجر الرياضي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

دكة البدلاء: كيليهير, كوناتي, ⁧‫ميلنر‬⁩, كيتا, جوميز, هندرسون, تشامبرلين, جونز, سيميكاس


وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعب إيلاند رود معقل فريق ليدز.

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مواجهة ليدز يونايتد محمد صلاح ليفربول

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