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عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:37 م
الفجر الرياضي
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندي روبرتسون
خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا
دكة البدلاء: كيليهير, كوناتي, ميلنر, كيتا, جوميز, هندرسون, تشامبرلين, جونز, سيميكاس
وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعب إيلاند رود معقل فريق ليدز.