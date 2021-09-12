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تأجيل طعن قتلة حارس محافظ البنك المركزي لجلسة 24 أكتوبر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أجلت محكمة النقض طعن متهمي قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز وسرقة سيارته، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم لجلسة ٢٤ أكتوبر كطلب الحاضرين مع المتهمين وحضور الطبيب الشرعي أو من ينوب عنه.

تأجيل طعن متهمي مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في منطقة السيدة زينب، قضت في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: رجب فؤاد عِوَض، ورفعت طلعت على زيدان، وحسين عِوَض حسين، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبو النجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفى محمد (هارب)، وهاني فؤاد عِوَض.

مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق
كما تضمن حكم الجنايات آنذاك الحبس عامين للمتهمين أحمد بدر عبدالرحمن، ورضا جودة محمود، فيما برأت اثنين آخرين من القضية هما عمرو محمد يعقوب، وأسامة محمد إبراهيم.

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