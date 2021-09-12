الأوقاف: اعتماد 260 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد (فيديو)

كشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل إحلال وتجديد المساجد، قائلًا: إنه تم الإعلان عن إحلال وتجديد 7 مساجد الجمعة الماضية، منوهًا بأن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي وحتى الجمعة الماضية 169 مسجد بينهم 148 مسجد إحلال وتجديد.





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن الوزارة لديها خطة لإحلال وتجديد المساجد يتم عرضها على وزير الاوقاف لاعتمادها، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية اعتمد وزير الاوقاف إحلال وتجديد 77 مسجد صيانة وترميم بإجمالي تكلفة 260 مليون جنيه.



