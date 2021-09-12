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الأوقاف: اعتماد 260 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد (فيديو)
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:49 م
رقية جمال
كشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل إحلال وتجديد المساجد، قائلًا: إنه تم الإعلان عن إحلال وتجديد 7 مساجد الجمعة الماضية، منوهًا بأن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي وحتى الجمعة الماضية 169 مسجد بينهم 148 مسجد إحلال وتجديد.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن الوزارة لديها خطة لإحلال وتجديد المساجد يتم عرضها على وزير الاوقاف لاعتمادها، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية اعتمد وزير الاوقاف إحلال وتجديد 77 مسجد صيانة وترميم بإجمالي تكلفة 260 مليون جنيه.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تهتم بالبناء الفكري، موضحًا أن أكاديمية الأوقاف تستضيف اليوم وفد من كبار واعظات وأئمة الأوقاف بدولة السودان الشقيقة تم استقباله الجمعة الماضية بمطار القاهرة، ويخضع لدورة تدريبة مشتركة مع الأئمة والواعظات المصريين تتضمن المناقشة حول قضايا تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي.