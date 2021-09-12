أمطار وأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 13 سبتمبر إلى يوم السبت 18 سبتمبر، موضحًا أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة.





طقس الفترة المقبلة





وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.





وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، الي ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر علي مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد علي تلطيف الاجواء صباحًا.





الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتد علي كافة انحاء البلاد ليلا.





أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة





كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين يشهد سقوط فرص أمطار خفيفة علي مناطق من غرب البلاد (مرسي مطروح-السلوم) علي فترات متقطعة(20%) تقريبًا، كما تشهد يوم الثلاثاء المقبل سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق من شمال الدلتا والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة (30-40%) تقريبًا.



