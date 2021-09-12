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لحظة بلحظة.. متابعة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي (صلاح أساسي)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
يقدم الفجر الرياضي متابعة لحظية لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

دكة البدلاء: كيليهير, كوناتي, ⁧‫ميلنر‬⁩, كيتا, جوميز, هندرسون, تشامبرلين, جونز, سيميكاس

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

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