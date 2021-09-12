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حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة المساكن بأكتوبر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، حبس 3أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر بأكتوبر.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (16) واقعة بنطاق دائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وقد أمكن ضبطهم والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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سرقة المساكن أكتوبر

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