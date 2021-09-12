القصير: الدولة تهتم بالقطاع الزراعي لانه مصدر رئيسي لانتاج الغذاء

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بافتتاح الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض صحارى، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.





أعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال ان المعرض هذا العام يأتي في اطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث اثبت انه من القطاعات المرنة، واكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما ان هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا القطاع لانه مصدر رئيسي لانتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الاخرى، بالاضافة الى انه يستوعب ٢٥٪ من العمالة ويسهم بأكثر من ١٥٪ من الدخل القومي.





واضاف القصير ، ان القطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.





وأشار الى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.





يغطي المعرض الأربع قطاعات الأساسية للانتاج الزراعي وهي الميكنة الزراعية وإقامة البنية الأساسية، المستلزمات والمواد الزراعية، الانتاج الحيواني والاستزراع السمكي بمشاركة 145 شركة محلية ودولية من الصين، وروسيا، إيطاليا و هولندا.





تحدثت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى: " أننا ملتزمون بدعم قطاع الزراعة في مصر فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود نجح المعرض في أن يصبح المنصة الأقوى والأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكل من هو مهتم بقطاع اللإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي للتواصل وخلق علاقات عمل جديدة وضرورية لتوسعة الأعمال التجارية وجذب المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية للبلاد".









شهد المعرض اليوم أيضا إطلاق مؤتمر صحارى العلمي والذي يتضمن مواضيع متنوعة لمتحدثين من أهم الهيئات بالمجال الزراعي، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر.





من أهم الجلسات التي سيتناولها المؤتمر هي ضرورة مواكبة التحول الرقمى فى مجال الزراعة والتي يقدمها د. محمد القرش، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و البرامج التعليمية الحديثة لمهندسى الزراعة والتي يقدمها د. ماجد غنيمة من وزارة التربية والتعليم، و التحديات الحالية اللتي تواجهها المصانع و كيفية التعامل معها والتي يقدمها م. عمرو أبو فريخة.



