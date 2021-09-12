هزيمة مفاجئة للأنصار أمام البرج في الدوري اللبناني

فاز البرج على الأنصار 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب أمين عبد النور في بحمدون ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري اللبناني لكرة القدم.





وشهدت المباراة تسجيل حسن مهنى هدف البرج الوحيد في الدقيقة 44 بعد كرة عرضية حولها المهنى مباشرة في الشباك.





وتعتبر هذه الهزيمة مفاجأة لبطل ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في الموسم الماضي، حيث قاد فؤاد حجازي فريقه ببراعة بالمباراة.



