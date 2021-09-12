موعد مباراة توتنهام المقبلة في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز

ينتظر فريق توتنهام هوتسبير مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق تشيلسي، يوم الأحد المقبل، الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

وتلقى توتنهام هزيمة ساحقة من منافسه كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.





ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.





ويلتقي توتنهام مع نظيره تشيلسي على ملعب "توتنهام" يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.





وستذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في الموسم الجاري.