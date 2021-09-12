مشيرة خطاب: استراتيجية حقوق الإنسان لتوطيد دعائم الجمهورية الجديدة (فيديو)



توطيد دعائم الجمهورية الجديدة

وأضافت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع "نشرة الثالثة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس عبد السيسي، وحواره مع المشاركين في الجلسة النقاشية بالمؤتمر يعبر عن نقلة مهمة في سبيل إعلاء وإنفاذ وتعزيز حقوق الإنسان المصري لجميع الفئات بدون أي تمييز.



السفيرة مشيرة خطاب

وتابعت وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، أن العالم أجمع شهد بالأمس التزام وإرادة سياسية على أعلى مستوى، مشددة على أن مصر دولة هامة والعالم ينظر إليها ويتوقع منها الكثير، وما حدث بالأمس بداية لجهد طويل وهام، مشيرة إلى أن تثقيف جميع فئات المجتمع بحقوق الإنسان أول خطوة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.



قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، إن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قفزة استراتيجية كبيرة لتوطيد دعائم الجمهورية الجديدة.