أول رد من السودان على إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة

أكد وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد، أن السودان يرحب بتوليد إثيوبيا الكهرباء من سد النهضة، لكنه متمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.





سد النهضة سيوفر طاقة كهربائية للسودان بأسعار مناسبة





وأضاف الوزير السوداني وفق لما نقلته قناة "الشرق بلومبيرج" أن "سد النهضة سيوفر طاقة كهربائية للسودان بأسعار مناسبة.. ونسعى لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا في حال سمحت خطوط النقل الكهربائي التي تحتاج إلى توسعة".





المفاوضات مستمرة بين السودان وإثيوبيا بشأن شراء ألف ميجاواط من الكهرباء





وأوضح أن المفاوضات مستمرة بين السودان وإثيوبيا بشأن شراء ألف ميجاواط من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها سدود أخرى.



