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ميناء دمياط يتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط, أنه تم خلال ال` 24 ساعة الماضية تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة , و4039 شاحنة.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 5039 طنا تشمل : 2400 طن داى امونيوم و2639 طن رمل, في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55610 أطنان تشمل : 1827 طن خشب زان و4500 طن ذرة و1263 طن سكر و1428 طن حديد و2532 طن أنابيب و9762 طن أبلاكاش و33919 طن قمح و1507 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 379 طنا.

وأشار إلى أن اجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1491 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا وبطاطس وبقدونس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( برسيم وريحان ) وفواكه ( فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وأمريكا.

وأوضح المركز أن عدد الحاويات الوارد بلغ 331 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1629 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72088 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59546 طنا.

وغادر قطار الميناء بحمولة إجمالية 1289 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا, وقطار آخر يتكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 40 حاوية (20 قدما) كان قادما من بنى سويف.

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