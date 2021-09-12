عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد لاتسيو في قمة الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاتسيو على ملعب سان سيرو في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وجاء تشكيل ميلان على النحو التالي





حراسة المرمى: مانيان





خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري - رومانيولي - كالابربا





خط الوسط: تونالي - كيسي - فلورنيزي





خط الهجوم: لياو - دياز - ريبيتش









يذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط من فوزين على سامبدوريا وكالياري.