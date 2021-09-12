مسرحية «شحاتين على ماتفرج» 22 سبتمبر على الهوسابير

تستعد فرقة أمير النجوم بالجمعية المصرية للأدباء والفنانين بتقديم العرض المسرحى الجديد (شحاتين على ماتفرج) ومن إنتاج راندا جروب.

يأتي ذلك على مسرح الهوسابير بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الجاري والتى تحكى تاريخ الواقع المصرى بكل مشاكل المجتمع المصري في الوقت الحالي.

المسرحية من تأليف أمل طه وأشعار رضا أمين واستعراضات عامر زهير وإخراج أمير المصرى، والمسرحية بطولة حسن الطوخي وعيد ابو الحمد وهدى فتحى ومحمد ميرا وشيرين الشافعى وهند هنداوى وانور وجية ومشاركة كورال اطفال التليفزيون عبد الرحمن على وملك حسين وحنين عمرو وبافلى جورج وزوزة ومحمد عمرو.