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جامعة سوهاج تفتتح دورة إعداد المعلم الجامعي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الدورة الـ 56 لإعداد المعلم الجامعي بمشاركة ٤٨ متدرب، والتي تستمر حتى ١٩ سبتمبر الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

_ أهمية دورة إعداد المعلم الجامعي
أشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق، بأهمية الدورة فى إعداد معلمين جامعيين مهنيًا، لتمكينهم من طرق التدريس الحديثة وأساليب معاملة أنماط الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى اطلاعهم على الجوانب المهنية والقانونية والتكنولوجية ومستحدثاتها المتعلقة بمهنية التعليم، واكسابهم عدد من التدريبات العملية، مضيفًا أن الدورة تتيح للمتدربين التعرف على سيكولوجية وخصائص الطلاب الجامعيين، وأكثر أساليب تعلمهم شيوعا، وأنسب طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة لهم، بالإضافة إلى التعامل مع وسائل تكنولوجيا التعليم والتعلم المتاحة لهم، مؤكدًا أن هذه الدورة تعد من متطلبات التدريس للطلاب الجامعيين، وشرطاََ من شروط التعيين فى وظائف التدريس، وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

_ تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران، إنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا وإدارة الكلية تحرص على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه لابد من حضور المتدرب مدة الدورة كاملة وإلا سيتم اعتباره غائبًا، وفى حالة التغيب أكثر من مرة يتم حرمان المتدرب من الحصول على شهادة اجتياز الدورة، إلى جانب ضرورة التفاعل والمشاركة مع المحاضر أثناء التدريب، وسيتم تسجيل التدريب والمشاركات كإثبات حضور.

وأوضح "عمران" أن برنامج الدورة التدريبي يتضمن عدد من الموضوعات وهي الاتجاهات الحديثة فى نظم التعليم الجامعي، مستحدثات تكنولوجيا التعليم ودورها فى تطوير التعليم الجامعي، البحث العلمي الواقع والمأمول ( أنواعه – مواصفاته – كيفية إعداده)، التعليم الجامعي ودوره فى خدمة المجتمع، إضافة إلى تصميم الاختبار الجيد وإعداد جدول المواصفات والأنشطة الطلابية ودعم العملية التعليمية.

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