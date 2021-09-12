الجمارك: زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة لـ 10 آلاف جنيه (فيديو)

قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد الصادر عام 2020 يأتي تتويجًا لجهد كبير للوزارة، والذي تضمن في حيثياته دعم شامل لجميع القطاعات المخاطبة بأحكامه وبالأخص القطاع السياحي.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت مؤخرًا بقرار وزارة المالية 430 لسنة 2021 تضمنت زيادة قدر المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية التي كانت مقررة للسائحين والمصريين العائدين لأراضي الجنية من 1500 جنيه لـ 10 آلاف جنيه، وهذا أمر طبيعي.



وأكد مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، أنه لا يوجد أي تخفيض حدث في قدر المسموحات من مشتريات السائحين والمصريين العائدين من الأسواق الحرة، وما حدث هو زيادة قدر هذ المسموحات، منوهة بأن القانون خص بشكل محدد إعفاء الدارسين في الخارج من حملة الدكتوراة وأعضاء البعثات الدبلوماسية، والأجانب الذين يعملوا بالقنصليات الأجنبية في مصر، وإعفاء القطاع السياحي والسائحين القادمين للبلاد وزاد قيمة المسموحات لهم، مشددًا على أن السياحة في مصر بدأت تعود، ونحن داعمين للسياحة وليس العكس.