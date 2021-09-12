بكلمات مليئة بالحب.. عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد كاظم الساهر

رص النجم عاصي الحلاني على تهنئة الفنان الكبير كاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاده بنشر صور تجمعهم مع بعض، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "الحلاني" على الصور قائلًا:"متل هاليوم من سبع سنين حتفلنا بعيد القيصر الحبيب كاظم الساهر ومن احلى واجمل الذكريات واليوم راح أرجع اتذكر وقول عقبال المية سنة من الفرح والحب والسعادة والنجاح ابو وسام الصديق والأخ الغالي".





يذكر أن النجم اللبناني عاصي الحلاني، كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.