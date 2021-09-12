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طالبان توجه رسالة لدول العالم

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد نائب رئيس حكومة "طالبان" بالوكالة عبد الغني برادر أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى، مضيفا أن الحركة ستضمن أمن الدبلوماسيين والمستثمرين في البلاد.

 

وقال برادر في بيان اليوم الأحد: "لن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أمن أي دولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنضمن أمن جميع الدبلوماسيين والسفارات ووكالات الإغاثة والمستثمرين".

 

يذكر أن الحركة قررت تعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، نائبا لرئيس الوزراء بالوكالة.

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طالبان رسالة طالبان

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