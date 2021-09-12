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بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدأت كليات جامعة الفيوم في إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن جامعة الفيوم بدأت في إعطاء لقاحات فيروس كورونا لمنتسبيها من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بحيث يتم تلقي اللقاح في مقر الكلية التي ينتمون إليها، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 17نقطة لإعطاء لقاحات الفيروس في مقرات الكليات المختلفة، وبمقر مستشفى الجامعة التخصصي لطلاب كليات المجمع الطبى (كليات الطب والصيدلة والتمريض).

وأكد أن مقرات تلقي لقاح فيروس كورونا مجهزة بطاقم طبي وإداري وتقني على أعلى مستوى، وأن المقرات تغطي جميع كليات ومراكز الجامعة، وتتوفر فيها جرعات التطعيم بكميات كافية، وستعطى حسب الجدول المعلن.
بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)
بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)
بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)
بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)
بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)
بدء حملة تلقي لقاح كورونا بجامعة الفيوم (صور)

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كورونا في مصر الفيوم

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