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العثور على 5 أطنان منتجات غذائية فاسدة داخل مصنع بالعمرانية (صور)
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:10 م
إيمان عبد العاطي
داهمت مأمورية من مباحث التموين ومفتشي الأغذية بالجيزة، مصنعا غير مرخص بحي العمرانية يعيد مالكه إنتاج منتجات منتهية الصلاحية.
مصنع غير مرخص بحي العمرانية
تحريات ضباط إدارة مباحث التموين أكدت أن مالك مصنع يعيد تدوير وإنتاج منتجات منتهية الصلاحية منذ عام وطرحها للبيع بطباعة تواريخ إنتاج جديدة بواسطة طابعة ليزر؛ بحثا عن تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية مشتركة من شرطة التموين والطب البيطري المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط زوجة مالكه "سالي.ص." وهروب زوجها "أحمد.ع.".
عثر داخل مخزن ومحل ملحقان بالمصنع على منتجات متنوعة (رقائق شوفان - عصائر - مشروب خوخ) بإجمالي 5 أطنان ونصف جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
مصنع غير مرخص بحي العمرانية
تحريات ضباط إدارة مباحث التموين أكدت أن مالك مصنع يعيد تدوير وإنتاج منتجات منتهية الصلاحية منذ عام وطرحها للبيع بطباعة تواريخ إنتاج جديدة بواسطة طابعة ليزر؛ بحثا عن تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية مشتركة من شرطة التموين والطب البيطري المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط زوجة مالكه "سالي.ص." وهروب زوجها "أحمد.ع.".
عثر داخل مخزن ومحل ملحقان بالمصنع على منتجات متنوعة (رقائق شوفان - عصائر - مشروب خوخ) بإجمالي 5 أطنان ونصف جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
إعدام المضبوطات
صادرت القوات المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
صادرت القوات المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.