خسارة كارثية في المغرب.. نهاية عصر تنظيم الإخوان

الهزيمة الأخيرة للإخوان في المغرب ستكون بمثابة الضربة القاسمة لتنظيم الإخوان في المنطقة ككل.

فبعد سقوط التنظيم في مصر والسودان وتونس، وابتعاد تركيا عن تقديم الدعم المباشر للتنظيم، جاءت الهزيمة القاسية التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية المغربي بمثابة الانهيار الأخير للتنظيم في المنطقة، لأنها كشفت للشعب بعد 10 سنوات من الحكم الفارق الهائل بين إدعاءات وخطابات مثل هذه الأحزاب وبين توجهاتها وسياساتها الموضوعية على أرض الواقع، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

المراقبون أكدوا أن تجربة لتنظيم في المغرب سيكون لها تأثير دائم على أي محاولات مستقبلية للتنظيم، لأنها باتت الدليل القاطع على إفلاس الإخوان سياسيا.