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قبل الانتخابات.. محلل سياسي عراقي يكشف خريطة حل مشكلات البلاد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:16 م
الانتخابات العراقية - أرشيفية
الانتخابات العراقية - أرشيفية
عبد الله الميهي
انتخابات عامة مبكرة سيشهدها العراق في العاشر من أكتوبر المقبل، والتي دعا إليها الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وذلك عقب احتجاجات عارمة شهدتها البلاد منذ أكتوبر 2019، لتؤكد قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها تطبيق الخطة الأمنية لها.

خريطة حل المشكلات العراقية
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، إن التغيير الحقيقي يكون بتحرك الشعب العراقي واختيار طريقه بنفسه والاعتماد على نفسه، أما الحل الآخر هو انتظار أن تجري قوة دولية هذا التغيير.

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن أي قوة دولية تجري تغييرًا في العراق سيكون من أجل مصالحها، ولكن التغيير سيخدم نوعًا ما الشعب العراقي، مشيرًا إلى أنه يجب استخدام كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للضغط من أجل إحداث التغيير.

الكاظمي: الانتخابات الحل الوحيد لمشكلات العراق
وكان أكد رئيس الحكومة العراقية، أن الانتخابات البرلمانية تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق، قائلًا: "الانتخابات النيابية المبكرة تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق، وأنجزنا بحمد الله كل متطلبات العملية الانتخابية، ولا سيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية، كما وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات".

وتابع، خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية، أمس: أن "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

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