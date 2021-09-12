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ترشيح أكثر من 30 ألف طالب.. نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات الخاصة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
محمد عوده
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة، للفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2021 - 2022.

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب المرشحين للقبول بالكليات الخاصة، سرعة التوجه للجامعة لاستيفاء الأوراق المطلوبة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة:

أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات الخاصة 2021.

وقالت الوزارة إن عدد الطلبة المرشحين للقبول بالجامعات الخاصة، خلال المرحلة الأولى من تنسيق 2021، 30 ألفا، و220 طالبا وطالبة.

وأكدت الوزارة أن الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة، عليهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني، لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات، وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.، وفي حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات، يعتبر ترشيحه لاغيًا، ولا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة في أي مراحل تنسيقية تالية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد التقدم للمرحلة الثانية لنظام القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، عبر الموقع فور إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وسوف يسمح في هذه المرحلة التقدم لكل من: طلاب الثانوية العامة لهذا العام (الدور الثانى)، والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم في القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب مدارس النيل الأهلية، وطلاب مدارس المتفوقين (STEM).

بداية التنسيق

كان مكتب تنسيق الجامعات الخاصة، قد أعلن عن مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، بهدف منح الطلاب فرصة إضافية للطلاب لاستمرار تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة.

وبدأ تنسيق الجامعات الخاصة يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، عند الساعة 5 عصرا، وكان من المفترض أن ينتهي تنسيق الجامعات الخاصة يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، عند الساعة 5 عصرا، على أن تعلن نتيجة التوزيع يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، عند الساعة 12 ظهرا، لكن تم مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الماضي.

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