أوقاف الدقهلية: إيقاف إمام وخطيب متهم بهتك عرض طفلة



إيقاف إمام المسجد المتهم باغتصاب طفلة

وأكد المصدر أنه بمجرد القبض على المتهم، صدر قرار من مسؤولي الأوقاف بإيقافه عن العمل، مؤكدًا أنه في حال ثبوت الاتهام سيتم فصله نهائيًا، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة.



وتعود الواقعة للأسبوع الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغًا من "سارة.م.ع"، ربة منزل، ومقيمة بقرية منشاة البدوي دائرة مركز طلخا، تتهم "سليمان.ف"، 39 سنة، إمام وخطيب مسجد "الصفوة" بالقرية، بالتعدي على ابنتها «جنة.ع.ح»، 10 سنوات، جنسيًا، أثناء ترددها على منزله لحفظ القرآن الكريم.



وكان خال الضحية كشف عن، أن الطفلة كانت تذهب لمنزل المتهم بالقرية لحفظ القرآن، وينتظر حتى انصراف زملائها ويتعدى عليها من الدبر، وذلك منذ شهر مايو الماضي.



وأضاف أن المتهم كان يهدد الطفلة بقتلها هي ووالدتها إذا أخبرت أحدًا بما يفعله بها، واستغل حداثة عمرها وخوفها منه.



تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة

وجاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة، يؤكد أن غشاء البكارة سليم، ولا توجد به تمزقات قديمة ولا حديثة، أما بفحص الشرج تبين وجود علامات موضعية تشير إلى أن المجني عليها سبق وأن تم استعمالها جنسيا لواطا، وذلك منذ فترة زمنية يتعذر على الوجهة الفنية تحديدها أو الجزم بها يقينا.

صرح مصدر مسؤول بأوقاف الدقهلية بإيقاف إمام المسجد المتهم باغتصاب طفلة، عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.