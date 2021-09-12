أسبانيا: مصر أكبر مصدر للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير لوزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية (MAPA) أن مصر المصدر الرئيسي للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي، من خارج الدول الأعضاء، متفوقة على جنوب إفريقيا.





ووفقًا للتقرير، فقد صدَّرت مصر خلال الموسم الحالي بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021 ما يقرب من 310 آلاف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 21.7٪ مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم السابق 2019/2020.





وفي نفس الفترة، كانت الصادرات من جنوب إفريقيا أقل بنسبة 16% تقريبًا بما يزيد قليلا عن 290 ألف طن مقارنة بالعام السابق.





وقال جاستن تشادويك، الرئيس التنفيذي لجمعية مزارعي الموالح في جنوب إفريقيا، إن التغيير في الصادرات يرجع إلى سببين محتملين، أولاً: أن موسم 2021 يسير متأخرا ببضعة أسابيع عن المعتاد؛ لذا فإن الفاكهة التي كان من الطبيعي أن يتم تصديرها في يوليو تم تصديرها فقط في أغسطس.





ثانيًا: كان تحجيم الفاكهة أصغر، مما أدى إلى تصدير عدد أقل من الكراتين.





ويقول ماسيغو موبي، كبير الاقتصاديين الزراعيين في وزارة الزراعة بجنوب إفريقيا، إن الاتحاد الأوروبي يظل سوقًا مهمًا للمنتجات الزراعية في جنوب إفريقيا، لكن الأخيرة تعمل على زيادة الصادرات إلى أمريكا وآسيا وبقية إفريقيا.





وفي سياق متصل، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 8 سبتمبر 2021.





وبلغت صادرات مصر الزراعية 4 مليون و614 ألفا و964 طنا من المنتجات الزراعية، وضمت القائمة: الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والخوخ، والبطيخ.





وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و845 ألفا 235 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا 769 طنا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 523 ألفا و439 طنا بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.





واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 201 ألف و931 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 140 ألفا و 731 طنا، بينما حصلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 49 ألفا و509 أطنان، بينما احتلت صادرات الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 20 ألفا و780 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و 342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و 54 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألفا و 736 طنا.