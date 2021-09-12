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غدًا.. الأهلي يواجه بتروجت وديًا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتروجت مساء غد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

 

ويلعب الأهلي مع بتروجت في الخامسة مساء غد في أولى تجاربه الودية.

 

ويُقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء بعد غد، الثلاثاء، حفلًا كبيرًا لتكريم فريق كرة القدم ‏بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.‏

 

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى لفيف من ‏الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الاحتفالية ‏التي ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.‏

 

ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة، العديد من ‏الفقرات المهمة والمتنوّعة التي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

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