التضامن: خطوات إشهار الجمعيات ستستغرق أقل من 30 دقيقة (فيديو)

العمل الأهلي





المجتمع المدني

وأوضح مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدني، أن المجتمع المدني شريك أصيل مع الدولة، ودور الوزارة هو توفير البيئة المناسبة لعمل الجمعيات والمنظمات في تنمية مصر.



قال المهندس عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدني، إن إشهار وتوثيق الجمعيات الأهلية في مصر سيستغرق أقل من 30 دقيقة حاليا، موضحا أن قانون الجمعيات الأهلية أتاح الحرية لمنظمات المجتمع المدني العمل في مجالات مختلفة.وأشار "لاشين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي اليوم، وهى عبارة عن نماذج متاحة على الإنترنت يمكن أي شخص يريد توفيق أوضاع جمعيته أو إشهارها الاسترشاد بهذه النماذج.