عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

ينتظر مروان حمدى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بشأن تحديد مصيره النهائى مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





رحيل مروان حمدي عن الزمالك





و يسود الاتجاه الأقرب داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل مروان حمدي إلى دخول اللاعب فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لم يحسم بعد مصير مروان حمدي من البقاء مع الفارس الأبيض في الموسم الجديد.





الجدير بالذكر أن مروان حمدي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تألق في نهاية مباريات الفارس الأبيض بالموسم المنقضي الأمر الذى زاد من فرص استمراره بالموسم القادم.