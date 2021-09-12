جنوى يهزم كالياري في الدوري الإيطالي

انتصر جنوى اليوم الأحد على كالياري، بثلاثية لهدفين، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي، على ملعب (سردينيا أرينا).





وافتتح كالياري التسجيل من ركلة جزاء نفذها جواو بيديو (ق16)، وعادل جنوى الكفة (ق59) عن طريق ماتيا ديسترو.





وأحرز الجزائري محمد فارس الهدفين الثاني والثالث لجنوى في (ق69 وق78).





وبهذا حقق جنوى أول انتصار له في الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز الـ17.





وفاز تورينو على متذيل ترتيب الدوري الإيطالي ساليرنيتانا برباعية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (أولمبيكو دي تورينو).





وافتتح أنتونيو سانابريا التسجيل لصاحب الأرض في (ق45)، وأضاف الثاني جليسون بريمر في (ق65)، وحمل الهدف الثالث توقيع توماسو بوبيجا في (ق87)، واختتم أهداف فريق تورينو ساسا لوكيتش في (ق90).

وبهذا حقق فريق تورينو أولى انتصاراته في "السيري آ" ليحتل المركز الـ11، بينما عانى ساليرنيتانا من هزيمته الثالثة تواليا.

وفي مباراة ثالثة انتصر فريق أودينيزي على سبيزيا بهدف دون رد سجله لازار ساماردزيتش في (ق89) من اللقاء الذي احتضنه ملعب (ألبرتو بيكو).

وبانتصاره، رفع فريق أودينيزي رصيده إلى النقطة الـ7 محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد فريق سبيزيا عند نقطة واحدة في المركز الـ18.



