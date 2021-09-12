حبس عاطل 4 أيام بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية الاتجار في المخدرات وأيضًا حيازة اسلحة نارية دون ترخيص، بعد القبض عليه وبحوزته ٢ بندقية آلية وطبنجة وفرد تصنيع محلي وبندقية خرطوش، وكمية من الحشيش والهيروين ومخدر الآيس والأقراص المخدرة.



واعترف المتهم بإدارة بؤرة لتجارة المخدرات مع عدد من أعوانه، في منطقة زراعية بالقرب من "عرب كرداسة" في محافظة الجيزة، وأن الأسلحة المضبوطة معهم يستخدمونها في تأمين أنفسهم.



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعد وصول معلومات تفيد بأنه يتاجر في المخدرات وبحوزته أسلحة، وتبين أن المتهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات بمنطقة أوسيم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.