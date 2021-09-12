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الجندي: قاسم أمين نادى بكشف وجه المرأة وليس خلع الحجاب (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن قاسم أمين، لم ينادي بخلع المرأة للحجاب، وإنما نادى بكشف الوجه فقط.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن علي أمين الكاتب الصحفي كتب فى مقاله فكرة في جريدة الأخبار، قائلًا: "يقول علي أمين في أيام طفولته كان قاسم أمين يطالب بالسفور بمعنى كشف الوجه وليس خلع الحجاب، عايز المرأة تكشف وجهها وكان يرى النقاب أهم معوقات مشاركة المرأة في النهضة".

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قاسم أمين خالد الجندي

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