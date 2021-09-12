بالأبيض.. رزان مغربي تتألق في بأحدث ظهور

نشرت النجمة رزان مغربي صور جديدة لها من حفل ذكرى مرور 30 عاما على mbc، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "رزان" وهي ترتدي فستان كت باللون الأبيض،مفتوح من الرجل، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ووضعت ماكياج ملائم للون بشرتها مما أثار إعجاب جمهورها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي في السينما فيلم "صابر وراضي" الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، يقع رجل أعمال مع مواطن بسيط، كلا منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها، وهو ﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حسن، بطولة الفنان أحمد آدم، محسن محيي الدين، يسرا المسعودي، محمد مهران.