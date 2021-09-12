Advertisements

برلماني: مصر جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:42 م
النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال.

مصر تطبق حقوق الإنسان بالأفعال
وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لـ"الفجر" أن الدولة المصرية تعمل دائما وأبدا علي تعزيز حقوق الإنسان برؤية شاملة وبتوازن كبير في إطار احترام الخصوصيات الدينيه والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل في أي من الشؤون الداخلية للدول أو تتخذ ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول تحت مسمى حقوق الإنسان، على عكس بعض الدول التي تدخل في حريات الدول وهذا ضد حقوق الإنسان تمامًا.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة رائعة، توضح مدى اهتمام الرئيس بذلك الملف، والسعي دائما نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإعطاء كل شخص ذي حقه سواء للمرأة أو الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، متابعًا: "لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع والواجبات، والحقوق المتكاملة كالحق في الحياة والصحة والتعليم وخلافه".

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سيد شمس الدين حقوق الانسان الفجر الرئيس السيسي استراتيجيه حقوق الانسان

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ ثلث ساعة

عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- محمد صلاح يُسجل هدف ليفربول الأول في شباك ليدز يونايتد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تعرف على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الهدف رقم 100.. محمد صلاح يكتب التاريخ بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

نجم ميلان على رادار برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ أقل من نصف ساعة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يكتب تاريخ لنفسه مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة لحاق نجم الأهلي بموقعة الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

دبلوماسي سابق: انعقاد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بشرم الشيخ يؤكد أن مصر معنية بحمايتها

مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

للتذكير بالمذبحة.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الخارجية: مصر تواصل الجهود في مجال تعزيز الحريات الدينية

حزب الحرية: قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر لا يمت للواقع بصله

حزب المصريين: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ لقيم الأديان السماوية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

06:31 م

الهدف رقم 100.. محمد صلاح يكتب التاريخ بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

06:04 م

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

03:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements