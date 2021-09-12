برلماني: مصر جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال



مصر تطبق حقوق الإنسان بالأفعال

وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لـ"الفجر" أن الدولة المصرية تعمل دائما وأبدا علي تعزيز حقوق الإنسان برؤية شاملة وبتوازن كبير في إطار احترام الخصوصيات الدينيه والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل في أي من الشؤون الداخلية للدول أو تتخذ ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول تحت مسمى حقوق الإنسان، على عكس بعض الدول التي تدخل في حريات الدول وهذا ضد حقوق الإنسان تمامًا.



الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة رائعة، توضح مدى اهتمام الرئيس بذلك الملف، والسعي دائما نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإعطاء كل شخص ذي حقه سواء للمرأة أو الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، متابعًا: "لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع والواجبات، والحقوق المتكاملة كالحق في الحياة والصحة والتعليم وخلافه".





أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال.