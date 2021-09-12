Advertisements

"وست هام ضحيته المفضلة".. حكاية 100 هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي (تقرير)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:48 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي انجازا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره بالبريميرليج، عقب تسجيله أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وأصبح محمد صلاح خامس 5 أسرع لاعب في التاريخ يصل للهدف رقم 100 فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) وذلك خلال 162 مباراة فقط خاضها بالبطولة بواقع (149 مباراة مع ليفربول – 13 مباراة مع تشيلسي)، ولا يزال لديه الفرصة لزيادة غلته التهديفية بالبطولة مع الريدز.

قصة 100 هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

جاءت أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي مع فريقي ليفربول (98 هدفًا) في 149 مباراة بالبطولة، وتشيلسي (هدفين) في 13 مباراة بالبريميرليج.

سجل نجم منتخب مصر أهدافه المائة بالدوري الإنجليزي خلال 7 مواسم بالبطولة جاءت كالتالي:-

- 2013 / 2014 .. هدفين
- 2014 / 2015.. لم يسجل أهداف
- 2017 / 2018.. 32 هدفا
- 2018 / 2019.. 22 هدفا
- 2019 / 2020.. 19 هدفا
- 2020 / 2021.. 22 هدفا
- 2021 / 2022.. 3 أهداف حتى  الآن.

أكثر الأندية التي استقبلت أهدافا من محمد صلاح في بطولة الدوري الانجليزي:-

- وست هام يونايتد.. 9 أهداف خلال 8 مباريات
- بورنموث.. 8 أهداف خلال 6 مباريات
- واتفورد .. 8 أهداف خلال 6 مباريات
- أرسنال .. 7 أهداف خلال 9 مباريات
- ساوثهامبتون .. 7 أهداف خلال 8 مباريات

حصل محمد صلاح على جائزة هداف بطولة الدوري الانجليزي موسمين متتاليين، الأول موسم 2017 / 2018 وسجل 32 هدفًا، بينما الثاني كان موسم 2018 / 2019 وسجل 22 هدفًا.

الكلمات المفتاحية

مصر محمد صلاح ليفربول الإنجليزي ليفربول شباك ليدز يونايتد الدوري الانجليزي أهداف محمد صلاح

أخبار تهمك

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ ساعتين

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

الهدف رقم 100.. محمد صلاح يكتب التاريخ بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- محمد صلاح يُسجل هدف ليفربول الأول في شباك ليدز يونايتد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ميلان على رادار برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج

منذ ساعتين و 20 دقيقة

محمد صلاح يكتب تاريخ لنفسه مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

تعرف على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حقيقة لحاق نجم الأهلي بموقعة الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام وست هام؟

محمد صلاح يخوض مباراته رقم (50) مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لـ"فيرمينو" (صورة)

فينجر يتحدث عن أسوأ لحظة في حياة محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع نهاية 2018

بالفيديو.. هدف Mohamed Salah في مرمى وست هام يونايتد بالبريميرليج

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

06:31 م

الهدف رقم 100.. محمد صلاح يكتب التاريخ بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

06:04 م

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements