"وست هام ضحيته المفضلة".. حكاية 100 هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي (تقرير)

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي انجازا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره بالبريميرليج، عقب تسجيله أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.





وأصبح محمد صلاح خامس 5 أسرع لاعب في التاريخ يصل للهدف رقم 100 فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) وذلك خلال 162 مباراة فقط خاضها بالبطولة بواقع (149 مباراة مع ليفربول – 13 مباراة مع تشيلسي)، ولا يزال لديه الفرصة لزيادة غلته التهديفية بالبطولة مع الريدز.





قصة 100 هدف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي





جاءت أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي مع فريقي ليفربول (98 هدفًا) في 149 مباراة بالبطولة، وتشيلسي (هدفين) في 13 مباراة بالبريميرليج.





سجل نجم منتخب مصر أهدافه المائة بالدوري الإنجليزي خلال 7 مواسم بالبطولة جاءت كالتالي:-





- 2013 / 2014 .. هدفين

- 2014 / 2015.. لم يسجل أهداف

- 2017 / 2018.. 32 هدفا

- 2018 / 2019.. 22 هدفا

- 2019 / 2020.. 19 هدفا

- 2020 / 2021.. 22 هدفا

- 2021 / 2022.. 3 أهداف حتى الآن.





أكثر الأندية التي استقبلت أهدافا من محمد صلاح في بطولة الدوري الانجليزي:-





- وست هام يونايتد.. 9 أهداف خلال 8 مباريات

- بورنموث.. 8 أهداف خلال 6 مباريات

- واتفورد .. 8 أهداف خلال 6 مباريات

- أرسنال .. 7 أهداف خلال 9 مباريات

- ساوثهامبتون .. 7 أهداف خلال 8 مباريات





حصل محمد صلاح على جائزة هداف بطولة الدوري الانجليزي موسمين متتاليين، الأول موسم 2017 / 2018 وسجل 32 هدفًا، بينما الثاني كان موسم 2018 / 2019 وسجل 22 هدفًا.



