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ليفربول تسجل الهدف الثاني في شباك ليدز عن طريق فابينهو (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نجح النجم البرازيلي فابينهو في تسجيل هدف ليفربول الثاني في شباك ليدز يونايتد بالمباراة المقامة بينهما حاليًا بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.


وفي الدقيقة 50 من عمر الشوط الأول نجح افابينهو  في تسجيل هدف الريدز الثاني في شباك ليدز يونايتد.


ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والعودة بالنقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على لقب البريميرليج في ظل المنافسة القوية مع مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

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