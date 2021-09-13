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9 رسائل مهمة لوزيرة البيئة خلال الحدث الثاني لمنصة الشراكة الإفريقية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الثاني لمنصة الشراكة البيئية الأفريقية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والذي يدور حول التعافي المستدام من آثار جائحة كورونا ووضع أفريقيا على مسار النمو والازدهار، وسبل الاستفادة من قدرات الجهات غير الحكومية، حيث قدمت الوزيرة مجموعة من الرسائل للمناقشة على مستوى متخذي القرار والخبراء والأكاديميين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الحدث الثاني لمنصة الشراكة البيئية الأفريقية

١-تداعيات جائحة كورونا جعلت العالم يدرك أهمية منهجيات العودة للطبيعة وإعادة البناء الأفضل والتعافي الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ

٢-ضرورة ربط مسارات عمل اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) والتي نشأت معا لكن تفرقت مسارات عملها، فلم تؤتي الثمار المرجوة منها.

٣-ضرورة إيجاد آليات مبتكرة للربط بين مسارات تلك الاتفاقيات.

٤- الرئيس السيسي أطلق المبادرة لربط مسار الاتفاقيات الثلاث، لتتجدد تلك الدعوة عالميا بعد ما خلفته آثار جائحة كورونا.

٥-أصبح العمل على ربط مسارات تلك الاتفاقيات أمرا حتميا يتطلب تكاتف جهود العالم أجمع.

٦- ربط الجهات غير الحكومية في نقل المعرفة والخبرات اللازمة لربط مسار تلك الاتفاقيات

٧- ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل

٨-أفريقيا حاليا في حاجة لتوفير التمويل المستدام وبناء قدرات وطنية مستدام

٩-يتطلب الأمر أن تظل القارة على قلب رجل واحد وبصوت واحد المطالبة بحقوقها وحقوق شعوبها

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

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