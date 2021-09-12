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225.5 مليار دولار حجم عقود المشروعات الاجنبية المتعاقد عليها مع الصين في 2020

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر

بلغ حجم العقود الخاصة بالمشروعات الاجنبية المتعاقد عليها مع الصين 255.54 مليار دولار في 2020، بينما بلغ حجم الأعمال التجارية 155.94 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة شو جوه تينغ في مؤتمر صحفي إن قيمة العقود الموقعة حديثًا بين الصين و 61 دولة على طول الحزام والطريق بلغت 141.46 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل 55.4% من إجمالي قيمة العقود.

وخلال هذه الفترة، سجلت الصين حجم مبيعات أعمال بلغ 91.12 مليار دولار مع هذه الدول، وهو ما يمثل 58.4% من إجمالي حجم الأعمال في البلاد من المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها.

وقال شو، من ناحية جغرافية، استحوذت الأعمال في آسيا وأفريقيا على أكثر من 80% من المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها مع الصين في 2020.

وأضاف المتحدث أن المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها في البلاد تنتشر في مختلف الصناعات، مع التركيز على قطاعات النقل والبناء وهندسة الطاقة والبتروكيماويات.

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