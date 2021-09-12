وزير الري يتابع موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية ببني سويف

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اليوم، مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة بني سويف برفقة الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف.



جاء ذلك خلال زيارة الدكتور "عبدالعاطي" لمحافظة بني سويف لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ومخرات السيول وأعمال الحماية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المياه، والتعامل مع موسم الأمطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.



وشهدت الزيارة تفقد وزير الري عملية تأهيل ترعة " ٥ على حافظ" الجاري تأهيلها حاليًا، موجهًا بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، والتأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.



اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع



وأوضح "عبد العاطى" أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.



كما تفقد وزير الري برفقة "غنيم" مشروع الري الحديث المنفذ بأحد المزارع النموذجية بمحافظة بني سويف على مساحة 1000 فدان، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المزرعة فى هذا المجال، معربًا عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للري الحديث دافعًا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



كما تفقد وزير الري مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف للاطمئنان على أعمال تطهير مجرى المخر وقدرته على إستيعاب مياه السيول، الجدير بالذكر أنه جاري تنفيذ عملية إنشاء 8 بحيرات صناعية للحماية من أخطار السيول على مخر سيل سنور لاستيعاب مياه السيول المتوقع هطولها خلال الفترة القادمة.



