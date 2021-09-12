Advertisements

13 قرارا لوزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
أصدرت وزارة التربية والتعليم 13 قرار هام بشأن العام الدراسي الجديد

(1) شدد الكتاب الدوري على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

(2) ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية.
(3) المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.
(4) ضرورة التنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس.

(5)تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبةً لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.
(6) العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم؛ فضلًا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.

(7)الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتي في ضوئها يُحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.

(8) ضرورة تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.

(9) إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة".

(10) تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الإلتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية.

(11) مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ بُغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع.

(12) متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.

(13) تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

الكلمات المفتاحية

مصر زياده مصروفات المدارس الخاصه

أخبار تهمك

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 7 ساعات

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ أقل من ساعتين

نجم ليستر سيتي مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و نصف

ليفربول يقسو على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات تجديد عقد الفيراري مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية.. ورئيس "البحوث الفلكية" يرد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعات

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم لـ "الفجر": المعلم المصري أساس تقدم العملية التعليمية وهو خط الدفاع الأول لمصر

في عهد السيسي| 42 مدرسة يدخلون الخدمة لأول مرة في الإسكندرية

انطلاق الدراسة في 225 مدرسة في الدقهلية.. ووكيل التعليم يستقبل الطلاب بالورود

انتظام الدراسة في جميع مدارس الإسكندرية.. والمحافظ يشارك في الطابور المدرسي

قبيل عودة الدراسة.. القرارات الكاملة بشأن مجموعات التقوية

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

07:19 م

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

07:02 م

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements