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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال التجميل والنظافة في الأحياء

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:22 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شيماء الريس
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات للحفاظ على المستوى الجمالى المتميز للمحافظة، مشددا على رؤساء الأحياء وبصفة خاصة أحياء غرب وجنوب وضواحى ببورسعيد بضرورة العمل على مدار اليوم لتحقيق المستوى النظافى الذي يليق بمدينة بورسعيد.

اجتماع محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، اليوم الأحد مع رؤساء الأحياء ومديرى شؤون الأحياء والمرافق ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

تكليفات محافظ بورسعيد
كما وجه اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق بين إدارة المرور وقطاع الكهرباء ببورسعيد والقيام بزيادة معدلات الإضاءة وصيانة الأعمدة الكهربائية فى عدد من الطرق وأهمها مدخل كوبرى الجميل، وطريق مطار بورسعيد، و٢٣ ديسمبر فى إطار خطة الارتقاء بالطرق فى كافة أحياء بورسعيد.

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محافظ بورسعيد عادل الغضبان حملات النظافة بورسعيد

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