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ضبط 20 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين بمحيط دور الأيتام بأكتوبر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:26 م
قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
ضربات أمنية تواصلها أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، لإحكام السيطرة بمحيط دور رعاية الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، والتصدي لمحاولات البعض لترويج المواد المخدرة على النزلاء.

دور رعاية الأيتام
عكف ضباط قطاع أكتوبر، على مدار 7 أيام على العمل الجاد تحت إشراف العميد عمرو البرعي وبقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تحققت بموجبها نجاحات عدة وتوجيه رسالة هامة للجميع بأن العيون الساهرة في كل مكان.

على مدار الساعة نصب رجال الأمن أكمنة سرية للإيقاع بالمتهمين المرصودين بعد تحريات دقيقة أجراها ضباط المباحث وعناصر البحث.

جهود المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أسفرت عن ضبط 20 متهما بحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية (فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة) فضلا عن كمية من مخدر الهيروين كانوا بصدد ترويجها على عملائهم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح والذخيرة لحماية نشاطهم الإجرامى.

ضربات استباقية
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بتوجيه ضربات استباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، بمحيط دور رعاية الأيتام.

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هيروين ضبط 20 متهما دور الأيتام أكتوبر أسلحة نارية

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